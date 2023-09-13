Рабочий упал с 4 этажа в Петрозаводске

Помощь спасателей понадобилась на улице Онежской флотилии.

Инцидент произошел в четверг, 14 сентября, на улице Онежской флотилии. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Вызов спасателям поступил в 11.05. Помощь возле дома по улице Онежской флотилии, 3 понадобилась мужчине, который, по предварительным данным, сорвался и упал с 4 этажа.

С помощью носилок спасатели перенесли пострадавшего и передали его медикам на «скорой».

Характер травм и причины инцидента уточняются.