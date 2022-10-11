«Работа кипит»: на севере Карелии в библиотеке мобилизованным собирают носки и медикаменты

Глава Костомукши поблагодарил всех горожан. Откликнувшихся на призыв о помощи мобилизованным.

Глава Костомукши Сергей Новгородов посетил местный пункт сбора гуманитарной помощи для мобилизованных, расположенный в Центральной библиотеке.

«Работа кипит. Горожане приносят и привозят вещи и продукты постоянно, сотрудники и волонтеры разбирают их и формируют посылки для отправки в Петрозаводск. Участие в акции приняли уже 207 костомукшан. За это время помимо прочего принесли более тысячи пар теплых носков, полторы тысячи упаковок различных медикаментов, около тысячи единиц продовольствия. Благодарю всех, кто оказывает помощь и поддержку в это непростое для всех нас время», — отметил градоначальник на своей странице в соцсети.

Сергей Новгородов напомнил, что вещи и медикаменты принимаются по будням с 9.00 до 18.00 в Центральной библиотеке Костомукши, расположенной по адресу: улица Антикайнена, 13.

«В пункт приема можно также принести адресные посылки для мобилизованных родственников, друзей, знакомых. Их отправят в Петрозаводск, а уже оттуда доставят по воинским частям», — напомнил глава города.