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Новости. Общество
12:38, 27 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

Работа мэра Петрозаводска признана удовлетворительной – Петросовет

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Городской совет Петрозаводска признал удовлетворительной работу администрации и главы города Ирины Мирошник в 2018 году.

Решение было принято сегодня на сессии Петросовета после доклада Мирошник о социально-экономическом развитии столицы Карелии. В числе достижений администрации в докладе говорится о росте налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета на 1,3% по сравнению с 2017 годом. В частности, доходы от аренды земли превысили плановые показатели на 38,6%.

Также власти города отмечают достижение целевых показателей средней заработной платы бюджетников, установленных указами президента РФ, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Изя
2019-03-27 14:35:45
Гена и Ира , а большегрузы когда перестанут ездить по городу ? :)
Os
2019-03-27 14:14:38
Особенно общественный транспорт стал хорошо работать.
Хаос
2019-03-27 13:49:30
"Всем воздастся по делам их".
Все ради "бабла".
zanoza
2019-03-27 13:27:12
"В документе также перечислены крупные новостройки, появившиеся в прошлом году на территории города за счет федерального и республиканского бюджетов. В их числе Перинатальный центр и Региональный центр спортивной гимнастики, вторая очередь Петрозаводского президентского кадетского училища." А это каким боком относится к работе мэра? Наплела с три короба и вся такая "красивая" :)
тетка
2019-03-27 12:59:23
А как же иначе, ведь это оценка самим себе.
dgin
2019-03-27 12:58:11
Конечно , кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку .
кир
2019-03-27 12:44:05
Кто назначил, тот и признал. :)
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