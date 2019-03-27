Работа мэра Петрозаводска признана удовлетворительной – Петросовет

Городской совет Петрозаводска признал удовлетворительной работу администрации и главы города Ирины Мирошник в 2018 году.

Решение было принято сегодня на сессии Петросовета после доклада Мирошник о социально-экономическом развитии столицы Карелии. В числе достижений администрации в докладе говорится о росте налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета на 1,3% по сравнению с 2017 годом. В частности, доходы от аренды земли превысили плановые показатели на 38,6%.

Также власти города отмечают достижение целевых показателей средней заработной платы бюджетников, установленных указами президента РФ, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.