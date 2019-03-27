Работа мэра Петрозаводска признана удовлетворительной – Петросовет

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Городской совет Петрозаводска признал удовлетворительной работу администрации и главы города Ирины Мирошник в 2018 году.
Решение было принято сегодня на сессии Петросовета после доклада Мирошник о социально-экономическом развитии столицы Карелии. В числе достижений администрации в докладе говорится о росте налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета на 1,3% по сравнению с 2017 годом. В частности, доходы от аренды земли превысили плановые показатели на 38,6%.
Также власти города отмечают достижение целевых показателей средней заработной платы бюджетников, установленных указами президента РФ, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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