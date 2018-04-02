10:03, 02 Апреля 2018
Работа по улучшению инвестиционного климата в Карелии достигла 100% показателей
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Министерство экономического развития Карелии назвало 5 направлений работы по улучшению инвестиционного климата в республике, по которым достигнуто 100% запланированных показателей.
Направления этой работы или "целевые модели" подразумевают упрощение процедур ведения бизнеса, например, сокращение количества или сроков оформления необходимых документов.
На 1 января 2018 в Республике Карелия 5 целевых моделей внедрены полностью. По каким таким целевым моделям достигнут высокий уровень показателей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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