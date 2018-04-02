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Новости. Экономика
10:03, 02 Апреля 2018

Работа по улучшению инвестиционного климата в Карелии достигла 100% показателей

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Министерство экономического развития Карелии назвало 5 направлений работы по улучшению инвестиционного климата в республике, по которым достигнуто 100% запланированных показателей.

Направления этой работы или "целевые модели" подразумевают упрощение процедур ведения бизнеса, например, сокращение количества или сроков оформления необходимых документов.

На 1 января 2018 в Республике Карелия 5 целевых моделей внедрены полностью. По каким таким целевым моделям достигнут высокий уровень показателей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Старый дед щукарь
2018-04-02 12:28:46
Только толку нет, ни одного инвестора за последние 5 лет, а они работают типа, апофеоз!
Aleksandro
2018-04-02 11:51:11
Маловатто... Даёшь встречный план на 150% будущих инвестиций?!
йошкин кот
2018-04-02 11:06:14
не стал читать, понял и так: 1 показатель - красиво написать что-то непонятное; 2 показатель - доказать самим себе, что от написанного может быть что-то выгодное; 3 показатель - поиметь с бюджета средств в связи с необходимостью "проработки" показателей; 4 показатель - успеть переехать на другое место, пока показатели не упали или стали показывать что-то "не то". 5 показатель - успеть пояснить, что показатели - не самое главное в деятельности. снимать никого не надо, а надо взять "главного показателя" на другое место службы
Михаил
2018-04-02 10:28:41
А какая связь между регистрацией прав на объекты недвижимости и Минэком? И причем тут технологические присоединения к сетям?
Мне всегда казалось, что это полномочия несколько иных Министерств и ведомств.
Что за бред твориться в этой Республике?!
dgin
2018-04-02 10:07:43
Хде результат ? Хде технологический прорыв ?
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