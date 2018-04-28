Работа ждет матерого рецидивиста, вломившегося в квартиру знакомой в Кеми

В Кеми мужчину, имеющего 12 судимостей, ждут исправительные работы за очередное преступление, сообщили в Следкоме Карелии.

Житель Кеми 18 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в квартиру своей знакомой, сломав замок на двери.

Ранее кемлянин 12 раз привлекался к уголовной ответственности, 2 последние судимости не сняты и не погашены, освобожден из мест лишения свободы в 2015 году.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до 1 года.