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Работающая дорожная техника на улице Куйбышева по-прежнему не дает спать жителям Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. От читателей
13:50, 29 Июля 2021
фото: © Правительство Карелии

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Жильцы дома на улице Федосовой мучаются по ночам от шума работающей техники, которая строит дорогу в Петрозаводске.

В редакцию «Столицы на Онего» обратились жильцы дома № 31 на улице Федосовой и прислали видео, на котором запечатлели, как ночью тарахтит экскаватор, круглосуточно строя новую дорогу, соединяющую улицы Куйбышева и Варкауса.

«Сейчас 00 часов 53 минуты 29 июля 2021 года. Шум слышно на видео от работающего экскаватора, закрытие окон не помогает, к тому же лето, и с закрытыми окнами душно находиться в квартире. С каких пор у нас стало можно шуметь в ночное время?» — возмущены измученные грохотом техники петрозаводчане и потребовали разобраться и запретить проведение шумных строительных работ в вечернее и ночное время.

Ранее власти Карелии сообщали, что строительство на улице Куйбышева будет идти в три смены с целью досрочно закончить проект. Работы выполняет компания «Технострой».

Глава республики Артур Парфенчиков заявлял, что улица Куйбышева, которую сейчас реконструируют, является стратегически значимой для города магистралью. Она позволит перенести движение автомобилей скорой помощи и подвоз пациентов в БСМП на сторону озера, что важно с учетом строительства нового хирургического корпуса у БСМП. Кроме того, предполагается, что после завершения работ будет разгружен центр города, в том числе с точки зрения построения маршрутов общественного транспорта.

«По графику работы должны быть завершены в декабре, но, на мой взгляд, мы должны максимально использовать благоприятный для дорожного строительства период. В связи с этим обращаюсь ко всем горожанам с просьбой. Нам очень важны ваши поддержка и понимание. Разумеется, работы с участием шумной тяжелой техники подрядчики будут стараться вести в дневное время. Уверен, мы все вместе с вами заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших дорог были приведены в порядок», — обращался Артур Парфенчиков к горожанам.

Ранее на улице Куйбышева в Петрозаводске рабочие срубили деревья вдоль дороги. Также ранее сообщалось, что целый сквер был уничтожен в рамках проекта реконструкции данного объекта.

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Комментарии

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кир
2021-07-29 14:19:18
Беззвучно невозможно.
Изя
2021-07-29 14:11:11
Ну не хотят жители относится с пониманием , потому что жить хотят нормально . :)
Гость
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