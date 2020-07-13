890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель "спецмашины" в Петрозаводске ответил за понты 3
Сегодня 15:58
В Петрозаводске перекопали только что отремонтированную дорогу (ВИДЕО) 13
Сегодня 09:06
Пенсионер в Петрозаводске изуродовал ножом машину за неправильную парковку 9
Сегодня 12:35
Сегодня утром в Карелии погибла 1,5-годовалая девочка 5
Сегодня 14:16
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО) 8
Сегодня 15:20
Истребитель привезли к президентскому училищу в Петрозаводске глубокой ночью (ВИДЕО) 8
Сегодня 15:23

Работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии

Новости. Общество
20:40, 13 Июля 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
Загрузка...

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.

Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

В Пенсионном фонде напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В 2020 году стоимость пенсионного балла составляет 93 рубля, следовательно, размер максимальной прибавки составит 279 рублей.

Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически. Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий. Как ранее сообщал Пенсионный фонд России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%.

Кроме того, повышение в размере 7,99 процента получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком.

Ранее в Госдуме рассказали, когда вырастут пенсии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-13 20:50:13
Ну, да. Пусть работают пенсионеры, а пацаны моего квартала 21 - 26 лет не работают совсем. Когда на принудительные работы направите? А у вас и законов годных нет. Всё заигрываете с электоратом.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)

Аналитика

Сегодня 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 3
Сегодня 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»