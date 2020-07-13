Работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.

Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

В Пенсионном фонде напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В 2020 году стоимость пенсионного балла составляет 93 рубля, следовательно, размер максимальной прибавки составит 279 рублей.

Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически. Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий. Как ранее сообщал Пенсионный фонд России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%.

Кроме того, повышение в размере 7,99 процента получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком.

Ранее в Госдуме рассказали, когда вырастут пенсии.