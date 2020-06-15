Работающим удаленно россиянам хотят дать право на оффлайн

Законопроект о праве работника на оффлайн хотят внести в Госдуму.

Подготовленные во фракции "Единая Россия" поправки в Трудовой кодекс, регулирующие сферу дистанционной занятости, могут быть внесены в Госдуму, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Как пояснила парламентарий, "Единая Россия" и профсоюзы предлагают норму, согласно которой при дистанционной работе у работодателей не будет возможности "в нерабочее время, в период времени отдыха давать дополнительные задания сотрудникам и их беспокоить".

"С чем столкнулись работающие в этот период? Часто работодатели звонят в любое время после окончания рабочего дня, вечером, что называется ближе к полуночи, дают задания… Считается, что если работник дома, позвонить ему не возбраняется. Мы хотим как раз пресечь эту практику", – сказала Бессараб.

По словам депутата, работодатели и работник должны иметь возможность согласовать график рабочего времени, и чтобы работник именно в это время осуществлял свою трудовую функцию, а в остальное время, "мог отойти компьютера, средств коммуникаций, не брать трубку телефона, и просто отдохнуть".

"По сути, речь идёт о праве на оффлайн", – пояснила парламентарий.