Жителю Карелии, получившему тяжелую травму на производстве, выплатят моральную компенсацию

Суд взыскал с предприятия в пользу работника компенсацию морального вреда 700 тысяч рублей.

Несчастный случай произошел в июле 2021 года на крупнейшем предприятии в Кондопоге. Рабочий упал с высоты и получил тяжелую черепно-мозговую травму, сообщили в Кондопожском городском суде.

Кондопожанин долго лечился сначала в стационаре, потом дома. Травма привела к утрате профессиональной трудоспособности на 30 процентов.

Прокурор в интересах работника обратился в суд с иском к предприятию о взыскании компенсации морального вреда и утраченного заработка в связи с несчастным случаем на производстве, рассказали в судебной инстанции.

Суд установил обстоятельства получения травмы, а также то, что работодатель не обеспечил безопасность условий труда, и взыскал с предприятия в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Оснований для взыскания с работодателя утраченного заработка в период нетрудоспособности установлены не были, отметили в Кондопожском городском суде.

Как пояснили в судебной инстанции, размер заработка, если бы работник не получил производственную травму, не превысил бы размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем, единовременной страховой выплаты и ежемесячной страховой выплаты, которые учитываются в счет компенсации утраченного заработка.

Решение Кондопожского городского суда в законную силу не вступило, сообщили в судебной инстанции.