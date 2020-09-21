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Работник подал в суд на руководство ГЭС в Карелии, не выплатившее ему "северные"

Новости. Общество
08:20, 22 Сентября 2020
фото: © myenergy.ru
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Мужчина сообщил суду, что работодатель отказался выплачивать ему северные надбавки.

Как сообщается на сайте Сегежского городского суда, мужчина работал в строительно-монтажном департаменте "Ондская". Юридический адрес компании московский, однако истец фактически работал  на Ондской ГЭС вблизи поселка Надвоицы.

Несмотря на это, руководство фирмы выплачивало работнику зарплату без учета районного коэффициента и процентной надбавки.

Суд встал на сторону истца и решил, что выплата районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате работника не обусловлена местом нахождения работодателя, а связана с работой в особых климатических условиях.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-09-22 09:33:29
Ну-ну, на коммерческое предприятие у суда зубов может и хватит. Хотелось бы увидеть, что проводники ржд надбавки получают. Тоже числятся в Спб, а налоговая и ПФР этого "не замечают".
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