Работник подал в суд на руководство ГЭС в Карелии, не выплатившее ему "северные"

Мужчина сообщил суду, что работодатель отказался выплачивать ему северные надбавки.

Как сообщается на сайте Сегежского городского суда, мужчина работал в строительно-монтажном департаменте "Ондская". Юридический адрес компании московский, однако истец фактически работал на Ондской ГЭС вблизи поселка Надвоицы.

Несмотря на это, руководство фирмы выплачивало работнику зарплату без учета районного коэффициента и процентной надбавки.

Суд встал на сторону истца и решил, что выплата районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате работника не обусловлена местом нахождения работодателя, а связана с работой в особых климатических условиях.