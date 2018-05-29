Работникам фермы, где из-за голода гибли животные, возвращают долги по зарплатам

Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате на молочной ферме и звероферме в Пряжинском районе на сумму 700 тысяч рублей.

Прокуратура Пряжинского района добилась погашения задолженности по заработной плате работникам ООО «Молочная ферма "Пряжинская" и ООО "Звероферма "Пряжинская".

Об этом сообщает сайт прокуратуры республики Карелия.

В результате принятых комплексных мер прокурорского реагирования обеспечено поступление в отдел судебных приставов по Пряжинскому району в счет погашения задолженности по заработной плате денежных средств в размере 700 тыс. рублей.

Отмечается, что задолженность перед сотрудниками образовалась на предприятий еще в 2017 году.

После вмешательства прокуратуры Пряжинского района с начала текущего года удалось обеспечить погашение образовавшейся задолженности на сумму 2,2 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что, в сентябре 2017 года на ферме от голода умерло более 200 коров. Ситуацию удалось разрешить, продав коров в племсовхоз "Ильинский". Позже стало известно, что здесь также погибли около 2,5 тысяч норок и лисиц.