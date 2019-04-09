Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:00, 09 Апреля 2019
фото: karel.mk.ru / М. Берштейн

Работникам ГУП "Мост" обещают погасить долги по зарплате в этом году

Загрузка...

Госпредприятие "Мост" за год сократило долги по заработной плате вдвое и обещает полностью рассчитаться со своими сотрудниками.

ГУП "Мост" за год и три месяца сократило размер задолженности по зарплате с 56 до 27 миллионов рублей. Предприятие планирует полностью расплатиться с работниками в течение текущего года. При этом исполнительный директор предприятия Сергей Шевченко утверждает, что рассчитаться полностью со всеми работниками невозможно, поскольку деньги сотрудникам перечисляют по мере их поступления на счет, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-04-09 15:50:46
Враньё! Задолженность по заработной плате ,с учётом пособий выплачиваемых в связи с сокращением работников этого предприятия, составляет свыше 100 млн. рублей! Это может подтвердить судебный пристав-исполнитель у которого на исполнении находится сводный исполнительный лист по взысканию зарплатной задолженности на 106 млн.рублей. Базы ,которые якобы сдаются в аренду, отключены о тепла, воды, эл. энергии. Куда угнана дорожная техника которая находилась на этих базах и где другое оборудование, которое также имелось на базах, не известно, скорее всего продано за копейки. Не выйти этому предприятию из банкротства , пусть не врут и не показывают по ТВ съёмку с баз более чем годичной давности. Имущество видимо запрещено продавать, т.к. оно государственное. Субсидии на покрытие зарплатных долгов не выделяются. Так что надеется бывшим работникам предприятия практически не на что. Похоже что их собираются кинуть!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
07.04.2019, 11:00
ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся
08.04.2019, 09:18
Житель Петрозаводска 10 лет насиловал четырех маленьких детей, заявляет следственный комитет

Аналитика

Сегодня 09:00
Обществоведение
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 8
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
03.04.2019 16:01
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»