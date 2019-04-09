Работникам ГУП "Мост" обещают погасить долги по зарплате в этом году

Госпредприятие "Мост" за год сократило долги по заработной плате вдвое и обещает полностью рассчитаться со своими сотрудниками.

ГУП "Мост" за год и три месяца сократило размер задолженности по зарплате с 56 до 27 миллионов рублей. Предприятие планирует полностью расплатиться с работниками в течение текущего года. При этом исполнительный директор предприятия Сергей Шевченко утверждает, что рассчитаться полностью со всеми работниками невозможно, поскольку деньги сотрудникам перечисляют по мере их поступления на счет, пишут "Вести Карелии".

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