Работникам предприятия в Карелии погасили долги по зарплате и выплатили компенсации за задержку

Государственная инспекция труда в Республике Карелия провела внеплановую проверка ООО «Горизонт» из-за задержек зарплаты работникам.

В ходе проверки инспекция установила, что работодатель задерживал выплату заработной платы и иных выплат 79 работникам на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Работодатель не только погасил долги по зарплате, но и выплатил

работникам денежные компенсации в соответствии с требованиями ст. 236 ТК РФ.

Тем не менее инспекция рассматривает вопрос о привлечении должностных лиц предприятия к административной ответственности.

По данным Карелиястата, задолженность по заработной плате в Карелии за месяц снизилась на 6,5% — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».