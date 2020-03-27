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Работникам приюта для животных в Петрозаводске нужна помощь автомобилистов

Новости. Общество
15:08, 05 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Нужны автоволонтеры для доставки работников Первого Петрозаводского приюта для животных к месту работы.

"Карантин продолжается, общественный транспорт не ходит, но животным в приютах нужен ежедневный уход – кормление и выгул. Ищем автоволонтеров для доставки работников Первого Петрозаводского приюта для животных к месту работы", – сообщается в паблик Сбормобиля. 

Отвозить необходимо  от ТЦ "Тетрис" и из Соломенного до ул. Фабричной: в 7.00 туда, обратно –  в 19.30.

Автоволонтеру выпишут справку для ГИБДД, разрешающую ездить по городу.

Если хотите помочь, звоните Татьяне по телефону: +7 911-438-21-57.

Напомним, городской транспорт продолжит возить медиков Петрозаводска на работу.

 

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