Работникам приюта для животных в Петрозаводске нужна помощь автомобилистов

Нужны автоволонтеры для доставки работников Первого Петрозаводского приюта для животных к месту работы.

"Карантин продолжается, общественный транспорт не ходит, но животным в приютах нужен ежедневный уход – кормление и выгул. Ищем автоволонтеров для доставки работников Первого Петрозаводского приюта для животных к месту работы", – сообщается в паблик Сбормобиля.



Отвозить необходимо от ТЦ "Тетрис" и из Соломенного до ул. Фабричной: в 7.00 туда, обратно – в 19.30.



Автоволонтеру выпишут справку для ГИБДД, разрешающую ездить по городу.



Если хотите помочь, звоните Татьяне по телефону: +7 911-438-21-57.

Напомним, городской транспорт продолжит возить медиков Петрозаводска на работу.