17:20, 17 Августа 2018
Работникам районной газеты в Карелии выплатили зарплату после вмешательства приставов
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Власти Кемского района выплатили зарплату работникам местной газеты после вмешательства приставов, сообщает ведомство.
На исполнении отдела судебных приставов Кемского района находились четыре производства о взыскании зарплаты работникам редакции муниципальной газеты "Советское Беломорье". Долг составлял более 200 тысяч рублей.
Должнику было направлено требование о представлений сведений о дебиторской задолженности. Дебитором являлась администрация Кемского района. Было вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность, после чего районные власти выплатили долги по зарплате.
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