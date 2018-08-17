Работникам районной газеты в Карелии выплатили зарплату после вмешательства приставов

Власти Кемского района выплатили зарплату работникам местной газеты после вмешательства приставов, сообщает ведомство.

На исполнении отдела судебных приставов Кемского района находились четыре производства о взыскании зарплаты работникам редакции муниципальной газеты "Советское Беломорье". Долг составлял более 200 тысяч рублей.

Должнику было направлено требование о представлений сведений о дебиторской задолженности. Дебитором являлась администрация Кемского района. Было вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность, после чего районные власти выплатили долги по зарплате.