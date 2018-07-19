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Новости. Общество
20:20, 19 Июля 2018

Работникам Республиканской больницы приходится терпеть оскорбления со стороны пациентов

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В Карелии медицинские работники Республиканской больницы имени Баранова сталкиваются с оскорблениями в свой адрес со стороны пациентов или их родственников.

Об этом сообщается в ответе на запрос "Столицы на Онего", подписанном главным врачом больницы Тамази Карапетяном.

В регистратуре Центра платных медицинских услуг Республиканской больницы висит объявление: "Оскорбление медицинского работника влечет административную ответственность по ст.5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Наряд полиции вызывается незамедлительно!"

В Республиканской больнице "Столице на Онего" сообщили, что полиция по этой причине не вызывалась ни разу, хотя случаи оскорбления медицинских работников случаются.  

"Медицинские работники ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова" сталкиваются с оскорблениями в свой адрес со стороны пациентов или их родственников, но случаев вызова полиции в связи с оскорблением медицинских работников ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова" не зафиксировано", - говорится в ответе на наш запрос.

Если же сам медицинский работник был груб с пациентом, то ему могут снизить стимулирующую выплату, отмечают в учреждении.

Подробнее – в нашем материале "Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно!".

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