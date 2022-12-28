Работники детских садов Петрозаводска захотели премий и подарков: в мэрии им ответили

Администрация Петрозаводска ответила на вопросы о премировании работников детских садов и новогодних подарках их детям.

Ответ размещен на официальном сайте мэрии.

«В соответствии с утверждённым положением заработная плата и выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда. Кроме того, по действующему законодательству муниципальное бюджетное учреждение работает в соответствии с установленным муниципальным заданием в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности», — сказано в сообщении.



Новогодние подарки будут вручены всем детям работников дошкольных учреждений Петрозаводска, добавили в мэрии.