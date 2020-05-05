Работники комбината "Карельский окатыш" попались на краже респираторов

В апреле несколько работников комбината в Карелии попались на краже средств индивидуальной защиты.

Один из специалистов управления производства концентрата и окатышей разместил в соцсети "ВКонтакте" объявление о продаже защитных полумасок, там же он указал свой номер телефона.

При попытке их реализации мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. У него было изъято 285 респираторов и один защитный костюм, сообщается в паблике "Карельский окатыш|Северсталь".

Позже в том же подразделении работник похитил 450 масок из шкафчиков своих коллег, и продал их. Факты хищений выявили сотрудники дирекции по обеспечению бизнеса "Карельского окатыша".

"За этот же период охранники ЧОО "Страж" тоже пресекли несколько попыток выноса СИЗов через КПП комбината. Пытались вынести с предприятия мыло, очки, салфетки, перчатки, спецодежду, маски… Эти предметы выдаются для обеспечения безопасности труда ", – отметили в паблике.

В связи с участившимися случаями хищения были проведены учения. И практически сразу на том же КПП был задержан работник комбината при попытке выноса 45 респираторов.

Информация по каждому из случаев передана в полицию. Проводится доследственная проверка.