Работники лесничества в Карелии показали уникальные снимки диких зверей и птиц (ФОТО)

Сотрудники Костомукшского лесничества опубликовали в Сети фотографии зверей и птиц, которых им удалось встретить в условиях дикой природы.

Фотографии диких животных и птенцов опубликованы на странице Костомукшского лесничества в соцсети.

"Даже знакомый, давно исхоженный лес таит в себе массу загадок. Несмотря на царящую в нем обычно тишину, лес полон жизни. Его населяет великое множество животных, птиц, насекомых, которых удается встретить работникам Лесничества!", - сообщают авторы поста.

Ранее сообщалось о том, что лиса с тремя детенышами заняла нору барсука.