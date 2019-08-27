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Новости. Общество
16:26, 27 Августа 2019
фото: Столица на Онего

Работники скорой помощи в Петрозаводске пообещали выйти на забастовку

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Медики заявили, что выйдут на "итальянскую забастовку" из-за несогласия с уровнем зарплат и перегруженностью на работе.

Заявления о готовности выйти на "итальянскую забастовку" подписали 29 фельдшеров БСМП Петрозаводска.

Такой тип забастовки, в частности, предполагает, что медработники откажутся работать в одиночку на выездах к пациентам, откажутся от совместительства.

"Мы просим разумно оплачивать свою работу", - заявила фельдшер БСМП Ольга Чайка, также являющаяся председателем первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие".

Фельдшера, медсестры и водители требуют увеличить количество бригад, вернуть стимулирующие и компенсационные надбавки и так далее. Все требования медики опубликовали и предоставили руководству.

Руководители больницы скорой помощи обещают вести процесс переговоров и планируют не допустить начало забастовки, запланированное на 15 сентября.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-08-27 19:27:41
То есть, может, и не выйдут?
Плейшнер
2019-08-27 19:09:46
Давно надо было проснутся и учителям тоже .
кир
2019-08-27 18:38:51
Стоит только спросить работу, как работодатель сразу становится самым ненавистным в мире.
Вася
2019-08-27 17:14:31
Уволить всех,набрать таджиков за еду.
Мизантроп
2019-08-27 16:28:33
Аплодирую, подбрасывая малахай!
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