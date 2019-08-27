Работники скорой помощи в Петрозаводске пообещали выйти на забастовку

Медики заявили, что выйдут на "итальянскую забастовку" из-за несогласия с уровнем зарплат и перегруженностью на работе.

Заявления о готовности выйти на "итальянскую забастовку" подписали 29 фельдшеров БСМП Петрозаводска.

Такой тип забастовки, в частности, предполагает, что медработники откажутся работать в одиночку на выездах к пациентам, откажутся от совместительства.

"Мы просим разумно оплачивать свою работу", - заявила фельдшер БСМП Ольга Чайка, также являющаяся председателем первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие".

Фельдшера, медсестры и водители требуют увеличить количество бригад, вернуть стимулирующие и компенсационные надбавки и так далее. Все требования медики опубликовали и предоставили руководству.

Руководители больницы скорой помощи обещают вести процесс переговоров и планируют не допустить начало забастовки, запланированное на 15 сентября.