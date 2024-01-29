Работнику учреждения в городе горняков Карелии частично не выплатили зарплату

В Следкоме Карелии возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы.
Следователи следственного отдела Костомукши Следкома Карелии возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, работнику учреждения по охране и защите леса в Костомукшском районе в прошлом году на протяжении трех месяцев частично не выплатили зарплату.
Следователь устанавливает лиц, причастных к совершению преступления, назначены судебные экспертизы. Кроме того, проводятся необходимые следственные действия, которые установят объективную и полную картину произошедшего.
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