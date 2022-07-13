Работнице целлюлозно-бумажного комбината в Карелии чуть не оторвало ногу

Несчастный случай произошел на Кондопожском ЦБК с резчиком бумаги, картона и целлюлозы.

По сообщению Государственной инспекции труда в Республике Карелия, в июне резчик бумаги, картона и целлюлозы убирала закрепленные за звеном территории и оборудования цеха.

Женщина увидела, что на пластинчатом транспортере находятся обрывки бумаги. Тогда она вошла в технологический приямок выталкивателя, правой ногой ступила на приемную площадку между транспортером и подъемным желобом РУМ и при подъеме срыва бумаги пронесла его вблизи фотоэлемента. Последний дал команду на пуск выталкивателя. В результате левая нога резчика бумаги, картона и целлюлозы оказалась зажата между рамой транспортера и валиком толкателя, что привело к тяжелой травме.

Госинспекцией труда республики установлено, что причинами несчастного случая стали нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда и недостатки в организации производства работ, выразившиеся в необеспечении должного контроля со стороны должностных лиц за безопасностью при производстве работ по уборке бумажного брака.

Материалы расследования Госинспекции направлены в прокуратуру Кондопожского района для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.