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Работодателей Карелии приглашают принять участие в опросе по потребности в кадрах

Новости. Общество
11:02, 14 Февраля 2023
фото: pixabay

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Управление труда и занятости Карелии готовит прогноз потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы республики.

Региональное Управление труда и занятости ежегодно формирует прогноз потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы республики. Он разрабатывается для того, чтобы оценить спрос на квалифицированные кадры. Особое внимание уделяется потребности в кадрах при создании новых рабочих мест в рамках инвестиционных проектов, а также территориям, входящим в состав Арктической зоны. Все это позволяет оперативно планировать профориентационную работу с молодежью, а также прием для обучения на определенные программы в СУЗы и ВУЗы, считают в Управлении труда и занятости республики.

В основе прогноза - данные, полученные непосредственно от работодателей региона. Благодаря участию руководителей и представителей кадровых служб в исследовании регион получает актуальную и объективную информацию о потребности в кадрах на ближайшую перспективу.
В настоящее время данные предоставили более 350 организаций республики. Управление труда и занятости приглашает остальных работодателей принять участие в опросе на сайте: https://karelia-monitoring.ru/. Опрос будет завершен в марте 2023 года.

В прошлом году в разработке прогноза приняли участие 2 044 организаций. Среднесписочная численность работников обследованных организаций составила 129 тысяч человек. О потребности в кадрах заявили более 1 тысячи организаций, дополнительная потребность в подготовке кадров до 2027 года составляет более 37 тысяч человек.

Так, по результатам исследования в 2023 году большая часть потребности приходится на квалифицированных рабочих, служащих – 3 622 человека. Прогноз показал, что в Карелии сегодня значительно ниже потребность в специалистах среднего звена – 1 552, а потребность в специалистах с высшим образованием составила 1 615 человек.

Спросом в регионе стабильно пользуются квалифицированные кадры – специалисты рабочих профессий: сварщики, токари, фрезеровщики, наладчики и операторы станков с программным управлением; работники аграрного сектора – агрономы, зоотехники, трактористы, операторы машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Востребованы также работники сферы общественного питания – бармены, официанты, повара, пекари, кондитеры. В пищевой промышленности требуются сыроделы, изготовители пищевых полуфабрикатов, операторы линии в производстве пищевой продукции.

Специалисты с высшим образованием больше всего востребованы в педагогике, медицине, социальной работе, экономике, юриспруденции, финансовом менеджменте и управлении персоналом. Значителен спрос на инженеров и специалистов в области строительства, лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, техносферной безопасности.

Согласно прогнозу, увеличится число специалистов в отраслях обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, так как значимость данных отраслей для экономики республики постоянно растет.

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