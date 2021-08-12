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Работодатели готовы платить жителям Карелии больше, чем они просят

Новости. Общество
14:02, 16 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Евгений Курсков

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Запросы жителей Карелии об уровне зарплаты растут быстрее готовности работодателей, но, несмотря на это, претенденты на вакансии просят меньше, чем им готовы платить.

Об этом говорят результаты анализа резюме, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают жители Карелии в резюме в июле составила 36,2 тыс. рублей, что на 1,7 тыс. больше, чем в начале года.

Работодатели в Карелии предлагают претендентам на вакансии в среднем 42,6 тыс. рублей — на 1 тыс. больше, чем в январе.

«Опираясь на общий тренд по увеличению показателей зарплаты в России (средний рост на 4,1%), можно сделать вывод о том, что зарплаты будут расти. Однако значительного повышения стоит ожидать только в случае улучшения ситуации в экономике, на которую сильно влияют пандемия и сопровождающие ее ограничения. Стабильного роста показателей заработной платы можно ожидать в индустрии разработки ПО, где за год средний совокупный доход вырос на 9,1%, а также в других областях, которые наименее всего подвержены риску в условиях пандемии COVID-19», — говорится в комментарии к результатам исследования.

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