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Новости. Общество
12:50, 18 Февраля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

Работодатели в Карелии ищут грамотных сотрудников

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От претендентов на вакансии в Карелии ждут знания не иностранных языков, а грамотного русского.

Почти половина жителей Карелии, подавших резюме для поиска новой работы, указали на то, что владеют английским языком, но работодателям от них нужен грамотный русский.

Какие еще требования к соискателям выдвинул работодатель, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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однозначно
2019-02-18 13:40:11
Хде Григорьев ?
User
2019-02-18 13:14:51
Судя по зарплатам, ищут сотрудников с грамотным русским на уровне "Да, насяльника".
кир
2019-02-18 13:14:11
Достаточно объявления на заборе, что курсовую напишут или диплом и будет вам "специалист". Поражен, где менты с прокурорами?
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