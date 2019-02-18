Работодатели в Карелии ищут грамотных сотрудников

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От претендентов на вакансии в Карелии ждут знания не иностранных языков, а грамотного русского.
Почти половина жителей Карелии, подавших резюме для поиска новой работы, указали на то, что владеют английским языком, но работодателям от них нужен грамотный русский.
Какие еще требования к соискателям выдвинул работодатель, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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