Работодатели в Карелии ищут грамотных сотрудников

От претендентов на вакансии в Карелии ждут знания не иностранных языков, а грамотного русского.

Почти половина жителей Карелии, подавших резюме для поиска новой работы, указали на то, что владеют английским языком, но работодателям от них нужен грамотный русский.

Какие еще требования к соискателям выдвинул работодатель, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".