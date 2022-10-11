Работодатели в Карелии после объявления мобилизации сократили число вакансий для молодых мужчин

На рынке труда в Карелии упал спрос на мужчин, по возрасту подпадающих под частичную мобилизацию.

Такой вывод сделало рекрутинговое агентство HeadHunter на основании объявлений о вакансиях, размещенных работодателями Карелии.

Агентство подсчитало количество предложений о трудоустройстве для соискателей в возрасте от 18 до 24 лет. В Карелии оно сократилось на 6%. При этом спрос на женщин вырос на 2%. Кроме того, увеличилась доля приглашений, отправленных людям в возрасте от 35 до 54 лет.

HeadHunter связывает это с объявлением мобилизации.

Похожая картина наблюдается в большинстве регионов Северо-Запада.

Наиболее заметно интерес к молодым соискателям снизился в профессиональных сферах «Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, консалтинг» (-4%). В свою очередь, наиболее явный рост интереса к соискателям 35-44 лет произошел в «Стратегии, консалтинге» (+5%), а к соискателям 45-54 лет — в «Автомобильном бизнесе» (+3%).