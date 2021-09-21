Работодателям будут давать деньги из бюджета, чтобы они нанимали бывших заключенных

Управление труда и занятости Карелии подготовило разъяснения об изменениях в программе субсидированного найма, по которой работодатели получают субсидии из бюджета за трудоустройство безработных.

Изменения внесены согласно постановлению правительства России.

Теперь работодатели смогут получить субсидии при найме сотрудников, которые были зарегистрированы в качестве безработных не только до конца 2020 года, но и до 1 августа текущего года.

Кроме того, расширяется список категорий граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию. Средства будут выплачиваются при найме не только выпускников колледжей и вузов, завершивших обучение в 2020 году, но и при трудоустройстве граждан с ограничениями по здоровью, многодетных и одиноких родителей с детьми-инвалидами. Также работодателям будут выдавать субсидии за трудоустройство бывших заключенных, недавно освободившихся из мест лишения свободы.

За каждого нового сотрудника компании получат выплату в размере трех минимальных размеров оплаты труда, с учетом районного коэффициента и начисленных страховых взносов, что в Карелии составляет порядка 57 тысяч рублей. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.

В Карелии по программе субсидированного найма наши работу более 90 безработных. Они трудоустроены в ООО «Молочная ферма «Искра» (Олонецкий р-н), ООО «Аквафор» (Лоухский р-н), ООО «Спорт-лига» (Питкярантский р-н), «Форест-Тревел» (Суоярвский р-н) и на других предприятиях региона.