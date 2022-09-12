Работодателям Карелии выделили более 65 миллионов рублей на улучшение условий труда

Более 65 миллионов рублей выделило отделение Фонда соцстрахования организациям Карелии на улучшение условий труда работников.

Как рассказали в Фонде соцстрахования Карелии, работодатели республики, до 1 августа подавшие заявления на финансирование предупредительных мер, получат от Фонда более 65 миллионов рублей, что оказалось на 5 миллионов больше объема средств прошлого года.

Фонд соцстрахования возмещает средства, уже потраченные на работников: для этого работодатели обращаются с заявлением и документами в отделение ФСС.

Эти деньги пойдут на улучшение условий труда: прохождение периодических медосмотров (30 миллионов рублей), приобретение средств индивидуальной защиты (21 миллион рублей), а также оценку условий труда, питание, обучение специалистов по охране труда и другие мероприятия. Работодатели сами выбирали, на что именно потратить средства и в каких объемах.

Кроме того, 168 работников предпенсионного возраста в республике отправятся на санаторно-курортное лечение за счет средств Фонда.