Работу главы Минстроя Карелии в силовых структурах вспомнили при обсуждении расходов бюджета

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов сослался на свой опыт работы в правоохранительных органах, объясняя законность планируемых бюджетных расходов.

О своей карьере в прокуратуре и Следственном комитете он напомнил при обсуждении в парламенте вопроса о выделении 62 млн рублей для погашения задолженности обанкроченного госпредприятия "Карелэнергоресурс".

Глава Минстроя ответил, что он убежден в законности такого решения.

"Вы знаете мой стаж работы в правоохранительных органах, всю жизнь в которых я работал. Я никогда не позволил бы никакие мероприятия, содержащие признаки незаконных деяний", - сказал Россыпнов.

У кого и почему возникли сомнения в словах министра, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".