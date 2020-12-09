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Работу главы Минстроя Карелии в силовых структурах вспомнили при обсуждении расходов бюджета

Новости. Общество
14:46, 10 Декабря 2020
фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев
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Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов сослался на свой опыт работы в правоохранительных органах, объясняя законность планируемых бюджетных расходов.

О своей карьере в прокуратуре и Следственном комитете он напомнил при обсуждении в парламенте вопроса о выделении 62 млн рублей для погашения задолженности обанкроченного госпредприятия "Карелэнергоресурс". 

Глава Минстроя ответил, что он убежден в законности такого решения.

"Вы знаете мой стаж работы в правоохранительных органах, всю жизнь в которых я работал. Я никогда не позволил бы никакие мероприятия, содержащие признаки незаконных деяний", - сказал Россыпнов.

У кого и почему возникли сомнения в словах министра, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-12-10 15:32:30
Лучше бы Россыпнов этого не говорил. Полная некомпетентность как самого Министра, так и парламента, за исключением депутата Владимира Семенова, усомнившегося в законности того, каким образом собираются выделять 62 млн. руб. на погашение долгов КЭР !

Само выделение этих средств, путём перечисления другой госкомпании – АО «Единый расчетный центр Республики Карелия», чтобы она выкупила задолженность КЭР -это полная нелепость без наличия договора уступки права требования дебиторской задолженности! Заключение такого договора ,в виду банкротства КЭР, невозможно, т.к. будут нарушены права кредиторов!!!! Кроме того, как КЭР , так и ЕРЦ РК имеют одного учредителя-Министерство госсобственности и природных ресурсов РК , а значит это аффилированные лица. Сделки с аффилированными (взаимозависимыми) лицами зачастую относятся к контролируемым со стороны налоговой инстанции и несут в себе риски признания их недействительными. Оспорить такие сделки могут как собственники компании, так и управляющий в процессе банкротства.
Тупой
2020-12-10 15:30:40
Разбрасываются миллионами туда сюда, попробовали бы их заработать хоть раз!
David
2020-12-10 15:30:30
Государство силовиков. Все в порядке.
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