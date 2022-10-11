В Петрозаводске вместо радио включат громкоговорители

Во вторник, 8 ноября, в республике пройдет тренировка по гражданской обороне с использованием систем оповещения, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Во вторник, 8 ноября, в республике пройдет тренировка по гражданской обороне с использованием систем оповещения.



С 10.43 до 10.45 по московскому времени в столице Карелии на первом и втором федеральных телеканалах, а также по радио на частоте 102.2 FM остановится вещание, жителей проинформируют о проведении проверки.