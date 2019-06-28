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Новости. Общество
11:15, 28 Июня 2019
фото: ТГК-1

Работу с должниками обсудили представители крупнейших энергокомпаний

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Лучшие практики работы с должниками обсудили представители крупнейших энергических компаний Северо-Запада, Москвы, и других регионов России.

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в рамках Российского международного энергетического форума 27 июня состоялся круглый стол "Работа с должниками. Позитивные практики", организованный ПАО "ТГК-1".

Эксперты отрасли, представители ресурсоснабжающих организаций (ООО "Газпром энергохолдинг", ПАО "ТГК-1", ПАО "ОГК-2", ПАО "МОЭК") и управляющих компаний обменялись лучшими практиками по снижению задолженности потребителей за коммунальные ресурсы и обсудили актуальные проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства.

– Искать пути погашения задолженностей в коммунальной сфере можно только совместными усилиями. С одной стороны, необходимо учитывать правовые аспекты. С другой стороны, важно повышать осознанность и ответственность граждан в вопросах улучшения среды проживания и расширения зоны комфорта, – рассказала начальник департамента по правовым вопросам ПАО "ТГК-1" Елена Михайлова.

В завершении круглого стола прошла церемония вручения межрегиональной премии "Образцовый управдом" по итогам рейтинга потребителей тепловой энергии за 2018 год. В Петрозаводске дипломом за платежную дисциплину и безупречную коммуникацию отмечен директор ООО "УК Фирма Комфорт" Павел Старостин. В Санкт-Петербурге награды получили председатели ТСЖ "Пловдивская, д. 9", ЖСК "№1218", ЖСК "№667", ТСЖ "У фонтана" и генеральный директор АО "Сервис-недвижимость". В Мурманской области за высокую платежную дисциплину и внедрение энергосберегающих технологий почетного приза удостоена председатель ЖСК "Мурманск 85-18".

С рейтингом исполнителей коммунальных услуг, а также с порядком ограничения теплоснабжения для предприятий, коммерческих компаний, нежилых помещений можно ознакомиться на сайте ПАО "ТГК-1".

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