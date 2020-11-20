Работу такси проверят в одном из районов Карелии

Автоинспекторы возьмут под контроль организацию работы такси в Беломорском районе.

С 20 по 27 ноября инспекторы проводят профилактические рейды под наименованием "Такси", в ходе которых особое внимание сконцентрировано на безопасности перевозок. Об этом сообщает паблик "Полиция Беломорска".

"Госавтоинспекция призывает водителей такси строго соблюдать все установленные правила безопасности перевозок легковыми такси. А гражданам настоятельно рекомендует пользоваться только услугами лицензионного перевозчика, а также неукоснительно соблюдать правила для пассажиров", - говорится в заявлении ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пьяного таксиста задержали в Петрозаводске.