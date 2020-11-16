Пьяного таксиста задержали в Петрозаводске

На проезде Автолюбителей остановили нетрезвого водителя такси, который в 2018 году был лишен прав за пьяную езду, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В понедельник, 16 ноября, в 23.45 в районе дома №12 по проезду Автолюбителей автоинспекторы остановили автомобиль Daewoo Nexia.

Водителем оказался 40-летний мужчина с признаками опьянения, в 2018 году он был лишен права управления за нетрезвую езду. Водительское удостоверение не сдал, срок лишения был прерван. В связи с этим в отношении водителя составлен протокол, транспортное средство перемещено на специализированную стоянку, водитель ожидает суда в камере административно задержанных.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.