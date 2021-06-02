Работы карельских фотографов победили в конкурсе Русского географического общества

Жюри престижного фотоконкурса «Самая красивая страна» подвело итоги и назвало победителей, среди которых оказались наши земляки, сообщил Артур Парфенчиков.

Снимки фотографов из Карелии победили в конкурсе Русского географического общества «Самая красивая страна». Наши земляки стали лучшими среди более восьми с половиной тысяч фотографов из разных уголков мира. Об этом глава республики рассказал на своей странице в соцсети.

Фото «Вид на Рускеальский экспресс с горы Хернямякин» Александра Державина было признано лучшим в номинации «Снято на смартфон».







Источник: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

В номинации «Магия воды» победила работа карельского фотографа Дениса Дегтярева под названием «Космос».







Источник: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Кроме того, в число финалистов вошел фотопроект Лилии Кончаковой «Безликие герои», посвященный борьбе врачей с пандемией коронавируса.







Источник: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

«Поздравляю! И рекомендую всем зайти на сайт конкурса — посмотрите, как красива наша страна https://photo.rgo.ru/news» — посоветовал Артур Парфенчиков своим подписчикам.