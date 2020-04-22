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Работы по благоустройству дворов в Петрозаводске начнутся в мае

Новости. Общество
14:58, 23 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Петрозаводские власти планируют в этом году благоустроить 71 дворовую территорию.

По сообщению администрации Петрозаводска, в настоящее время завершается работа по заключению соглашений по благоустройству дворов с управляющими организациями многоквартирных домов. Они, в свою очередь, будут выступать заказчиками при заключении договоров с подрядчиками. Управляющие организации приступят реализации проектов уже в мае.

На территориях 71 дома в этом году планируют провести работы по асфальтированию, установке скамеек и урн. Кроме того, в 63 дворах организуют освещение, в 41 – устроят автомобильные парковки. Также среди работ по благоустройству – озеленение, удаление старых деревьев, формовка, устройство хозяйственно-бытовых площадок, установка ограждений. Контроль качества на всех этапах будут осуществлять специалисты администрации города и МКУ "Служба заказчика".

Ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала в интервью о реализации нацпроектов на территории города в период пандемии коронавируса.

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