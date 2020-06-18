Работы по уборке улиц от мусора идут в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска рассказала про уборку улиц в карельской столице.

Как информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска, компания "ТехРент" продолжает комплексную уборку улично-дорожной сети Петрозаводска.

"В рамках муниципального контракта подрядчик подметает, моет тротуары и дорожное полотно, вырубает кустарник в полосе отвода, выкашивает траву вдоль городских магистралей, убирает мусор и посторонние предметы. Порубочные остатки сразу вывозятся. Уборка проводится механизированным и ручным способами. Мобильные бригады и техника работают в разных районах города", - сообщают в мэрии карельской столицы.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске все еще не завершили весеннюю уборку придомовых территорий.