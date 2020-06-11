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В Петрозаводске все еще не завершили весеннюю уборку придомовых территорий

Новости. Общество
17:20, 11 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Большинство управляющих организаций, но не все, завершили сезонную уборку придомовых территорий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты муниципального учреждения "Служба заказчика" регулярно проводят обследования жилого фонда Петрозаводска и следят за санитарным содержанием придомовых территорий многоквартирных домов. Информация о выявленных нарушениях доводится до управляющих организаций, ТСЖ, ТСН.

В период с 25 мая по 5 июня было сделано 10 замечаний, все они своевременно устранены.

В связи с наступлением летнего периода контроль будет усилен.

Управляющим организациям, ТСЖ, ТСН рекомендуют регулярно выкашивать траву на территориях многоквартирных домов, уюирать мусор на тротуарах, дворовых проездах, пешеходных дорожках, у зелёных насаждений.

Напомним, уборка общественных территорий (субботники) в период сложной эпидемиологической ситуации проводится с соблюдением всех требований.

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