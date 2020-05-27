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Петрозаводск начали очищать от мусора – субботники стартовали (ФОТО)

Новости. Общество
18:00, 27 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Уборка общественных территорий в период сложной эпидемиологической ситуации проводится с соблюдением всех требований, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Первыми в этом году провели субботник активисты ТОС "Соломенное": горожане очистили от мусора берег Логмозера, собрав 35 мешков отходов. Также городскую экологическую акцию поддержали жители Сулажгорского Кирпичного Завода. Активисты убрали захламленную территорию между пилорамой и частным жилым сектором в районе СКЗ.

Следующие на очереди – региональное отделение Пенсионного фонда РФ и общественная организация "Согласие" на Перевалке.

Администрация обеспечит активистов мешками и перчатками. Собранный в ходе субботника мусор необходимо оставить на месте, сфотографировать и отправить снимок с точным указанием адреса специалистам управления благоустройства и экологии. Сделать это можно с помощью мессенджеров Viber или WhatsApp. Телефон для связи: +79214502738.

Напомним, согласно распоряжению главы Карелии, во время субботника необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Участвовать в весенней уборке дворов, скверов, парков можно группами не более десяти человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-27 18:10:22
Чисто не там где убирают, а там где не мусорят.
Гость
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