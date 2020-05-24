Жителей Петрозаводска приглашают на субботники

В Петрозаводске возобновляются субботники с соблюдением мер предосторожности в связи с распространением коронавируса, сообщили в городской администрации.

Участвовать в весенней уборке дворов, скверов, парков можно группами не более десяти человек.

В Петрозаводске возобновляется серия субботников "Чистый Петрозаводск–2020". По согласованию с администрацией принять в них участие и стать его организаторами могут все желающие. При этом необходимо уведомить сотрудников управления благоустройства и экологии о желании провести акцию по уборке общественных пространств. Телефон для связи: +79214502738.



Администрация обеспечит участников акций мешками и перчатками. Собранный в ходе субботника мусор необходимо оставить на месте, сфотографировать и отправить снимок специалистам управления благоустройства и экологии с помощью мессенджеров Viber или WhatsApp с точным указанием адреса.



Кроме того, стартуют субботники и на придомовых территориях. Для организации акции в своем дворе необходимо обратиться в ТСЖ, управляющую или обслуживающую компанию. Собранный в ходе субботников мусор необходимо складировать на контейнерной площадке.



Согласно распоряжению главы Карелии, во время субботника необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Участвовать в весенней уборке дворов, скверов, парков можно группами не более десяти человек.

Напомним, Парфенчиков распорядился с 26 мая открыть магазины и торговые центры в Карелии.