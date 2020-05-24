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Жителей Петрозаводска приглашают на субботники

Новости. Общество
15:18, 25 Мая 2020
фото: © ТАСС / Кирилл Кухмарь
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В Петрозаводске возобновляются субботники с соблюдением мер предосторожности в связи с распространением коронавируса, сообщили в городской администрации.

Участвовать в весенней уборке дворов, скверов, парков можно группами не более десяти человек.

В Петрозаводске возобновляется серия субботников "Чистый Петрозаводск–2020". По согласованию с администрацией принять в них участие и стать его организаторами могут все желающие. При этом необходимо уведомить сотрудников управления благоустройства и экологии о желании провести акцию по уборке общественных пространств. Телефон для связи: +79214502738.

Администрация обеспечит участников акций мешками и перчатками. Собранный в ходе субботника мусор необходимо оставить на месте, сфотографировать и отправить снимок специалистам управления благоустройства и экологии с помощью мессенджеров Viber или WhatsApp с точным указанием адреса. 

Кроме того, стартуют субботники и на придомовых территориях. Для организации акции в своем дворе необходимо обратиться в ТСЖ, управляющую или обслуживающую компанию. Собранный в ходе субботников мусор необходимо складировать на контейнерной площадке.

Согласно распоряжению главы Карелии, во время субботника необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Участвовать в весенней уборке дворов, скверов, парков можно группами не более десяти человек.

Напомним, Парфенчиков распорядился с 26 мая открыть магазины и торговые центры в Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-25 15:26:32
"Своевременное" предложение на фоне роста заболевших, но уж очень хочется привести город в чистый вид и при этом никому не платить, ведь "субботник" дело добровольное и бесплатное.
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