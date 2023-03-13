Ради безопасности школьников изменится схема движения в одном из самых больших районов Петрозаводска

На одной из улиц Древлянки в Петрозаводске организуют одностороннее движение.

С 15 марта на Березовой аллее в Петрозаводске со стороны Сыктывкарской улицы будет организовано одностороннее движение.



По нечетной стороне Березовой аллеи проезд организуют от Сыктывкарской улицы до Почтовой площади; по четной – наоборот.



Изменения должны повысить безопасность маршрута для пешеходов и водителей, в том числе для школьников лицея №1, сообщили в городской Госавтоинспекции.