Ради экономии бюджета надо сокращать госучреждения, считают в парламенте Карелии

Депутаты парламента Карелии намерены обратиться к правительству с предложением рассмотреть возможность сокращения ряда государственных учреждений с целью экономии денег в условиях острого дефицита бюджета.

Такое решение было принято сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету.

"Если кто внимательно изучал бюджет, то можно наглядно увидеть, что у нас все больше и больше становится всяких Фондов, учреждений. Вот я вам приведу пример по расходам на программу энергосбережения. Есть такая организация "Центр компетенции по вопросам городской среды и электроснабжения"… На его содержание – 24 млн, и всего 44 млн на мероприятия в области энергоснабжения", - сказал депутат Николай Зайков.

Он перечислил целый ряд учреждений и Фондов, на содержание которых предусмотрено финансирование в проекте бюджета на 2021 год.

Какую сумму на них собираются потратить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".