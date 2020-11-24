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Ради экономии бюджета надо сокращать госучреждения, считают в парламенте Карелии

Новости. Общество
15:08, 25 Ноября 2020
фото: Евгения ГУСЕВА/Комсомольская правда
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Депутаты парламента Карелии намерены обратиться к правительству с предложением рассмотреть возможность сокращения ряда государственных учреждений с целью экономии денег в условиях острого дефицита бюджета.

Такое решение было принято сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету.

"Если кто внимательно изучал бюджет, то можно наглядно увидеть, что у нас все больше и больше становится всяких Фондов, учреждений. Вот я вам приведу пример по расходам на программу энергосбережения. Есть такая организация "Центр компетенции по вопросам городской среды и электроснабжения"… На его содержание – 24 млн, и всего 44 млн на мероприятия в области энергоснабжения", - сказал депутат Николай Зайков.

Он перечислил целый ряд учреждений и Фондов, на содержание которых предусмотрено финансирование в проекте бюджета на 2021 год.

Какую сумму на них собираются потратить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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тезка Высоцкого
2020-11-25 16:07:15
ПРИТЧА

раз в год к нему приходит белка
с укором смотрит на него
берет ведро на швабру тряпку
и начинает убирать
Гость
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