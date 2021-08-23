Ради наживы житель Карелии забрался под подушку к собственному другу

Устанавливается причастность жителя Медвежьегорска к другим преступлениям, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело статье «кража» было возбуждено в отношении 26-летнего жителя Медвежьегорска. По версии полиции, молодой человек обокрал собственного друга.

Потерпевший — 36-летний местный житель — обратился в полицию Медвежьегорского района и сообщил, что у него пропал мобильный телефон. Как рассказал заявитель, накануне пропажи он отдыхал в компании друзей. Когда застолье завершилось, все отправились спать. Мужчина положил смартфон под подушку и заснул, а наутро проснулся уже без телефона.

Причинённый ему ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен один из гостей. Он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что воспользовался тем, что его товарищ уснул. Он взял телефон и отправился домой, а затем продал его.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время устанавливается причастность жителя Медвежьегорска к совершению других преступлений.