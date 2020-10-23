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Ради новой остановки коммунальщики заперли дома ветерана

Новости. Общество
19:40, 23 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Новую остановку начали обустраивать напротив дома ветерана, из-за чего за забором появился опасный обрыв.

Коммунальщики в селе Супонево Брянской области фактически заперли дома ветерана Великой Отечественной войны ради строительства остановки общественного транспорта. Женщина боится выходить на улицу из-за образовавшегося около калитки обрыва, сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Городской32".

Новую остановку начали обустраивать напротив дома ветерана Зои Воропаевой на улице Московской. Изначально павильон хотели поставить в другом месте, но тогда он бы перегораживал заезд на один из участков и мог задеть канализацию. В итоге остановку перенесли на несколько метров и отсыпали часть дороги. В связи с работами за забором Воропаевой появился обрыв, из-за чего, по словам ветерана, она не может выйти в магазин и пригласить знакомых-ровесниц, которым также тяжело подниматься к дому. Перед началом работ коммунальщики пообещали обустроить безопасный спуск, но вскоре отказались от этой идеи.

Активисты предложили перенести остановку дальше по улице, где "склона почти нет". Они несколько раз обращались с этой проблемой к главе сельской администрации Владимиру Рыбакову.

Как рассказали активисты, чиновник утвердил прежнее расположение павильона и назвал возможный ремонт спуска для ветерана "нецелевым использованием бюджетных средств". Однако родственники Воропаевой опасаются, что в непогоду обрыв может быть опасным. Они планируют решить этот вопрос в прокуратуре.

 

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