Радуйтесь, что не хуже: резкий рост цен на электроэнергию вызвал поток жалоб от жителей Карелии

Резкий рост цен на электроэнергию вызвал поток жалоб от жителей Карелии, а им объясняют, что все дело в федеральном законодательстве, и ситуация могла быть еще хуже.

С 1 декабря тарифы на электроэнергию в Карелии выросли на 8,9%. Об этом в конце года заявил Государственный комитет по ценам и тарифам республики. А после новогодних каникул в комитет пошли массовые жалобы жителей республики, по словам которых они видят в квитанциях совсем другие цифры.

Энергетики предъявили им шокирующие счета.

Чтобы понять, в чем тут дело, депутаты пригласили на заседание парламентского комитета по экономической политике и ЖКХ председателя Госкомитета по ценам и тарифам Станислава Хазановича.

Он подтвердил, что ночные тарифы действительно выросли гораздо больше заявленных 9%. По словам Хазановича, такой рост произошел, в среднем, по республике, но в каждом конкретном случае, этот показатель может отличаться.

Председатель госкомитета перечислил целый список различных федеральных нормативных актов, согласно которым были увеличены тарифы. Один из таких документов — приказ ФАС, в котором определены минимальные размеры одноставочных и двухставочных тарифов. Одноставочный тариф рассчитывается независимо от времени суток. Для Карелии он установлен на уровне 4 рублей 40 копеек за Квт/час. И это действительно на 8,9% больше, чем до 1 декабря. А плата по двуставочному тарифу зависит от того, когда потребители чаще всего пользуются электроприборами — днем или ночью. И как раз этот тариф стал неприятным сюрпризом для многих жителей Карелии.

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