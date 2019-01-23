Районам Карелии выделят деньги на обустройство участков под ИЖС для многодетных семей

Правительство Карелии впервые закладывает в бюджет средства для муниципальных образований на создание инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям под ИЖС.

Согласно законопроекту о внесении поправок в бюджет 2019 года, на эти цели планируется направить 75 млн рублей. Проект закона сегодня обсуждался на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам. Документ вызвал вопросы у ряда депутатов.

"Сейчас 75 млн рублей распределены между некоторыми муниципальными образованиями. Хотелось бы узнать, почему и когда получат остальные районы", - задала вопрос депутат Ольга Шмаеник министру строительства Олегу Ермолаеву.

По его словам, первыми деньги получат те районы, где уже проведена работа по проектированию, сообщают "Вести Карелии".

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