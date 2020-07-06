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Районы Карелии получат по миллиону рублей на развитие коренных народов

Новости. Общество
12:13, 07 Июля 2020
фото: © Илья Тимин
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В Министерстве национальной и региональной политики подвели итоги конкурса.

Шесть районов Карелии получат по миллиону рублей на реализацию проектов, направленных на этнокультурное развитие территорий проживания коренных народов республики: Калевальский, Олонецкий, Пряжинский, Прионежский, Беломорский и Медвежьегорский, сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Одним из победителей стал проект "Лавка Мастеров "Беломорские рукомесла". Благодаря средствам, направленным на его реализацию, в районе будет создана ассоциация мастеров-ремесленников, появится электронная база изделий, изготовленных местными мастерами. Это золотное шитье, поморские костюмы и другие. Свои работы авторы смогут размещать в Лавке Мастеров, которая будет организована на базе Дома культуры.

По проекту Калевальского района "Мы здесь живем и край нам этот дорог!" в семи населенных пунктах установят таблички с названиями улиц на карельском и русском языках. Для местных жителей будут организованы курсы карельского языка, пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам, будет благоустроена площадка у Сосны Леннрота.

В Прионежском районе уже не первый год проходит традиционный вепсский праздник "Каларанд". Победа в конкурсе проекта "Мы вместе!" позволит создать здесь вепсский этнопарк "Kalarand" ("Рыбный берег"). А в Доме культуры села Новая Вилга все желающие смогут изучать карельский язык.

Кроме того, в числе победителей:

- Олонецкий район, проект "Muamankieli –rahvahan hengi ("Родной язык – душа народа");
- Пряжинский район, проект "Priažan lagevus ("Пряжинские просторы")";
- Медвежьегорский район, проект "Визит-центр Медвежьегорского района".

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Комментарии

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карел
2020-07-07 13:01:02
Остальные народы не люди что ли ????????????? Чем думает не понятно .
кир
2020-07-07 12:38:24
На развитие большинства населения Олонецких земель, сколько дали?
новый
2020-07-07 12:28:04
Они недоразвитые ?
Гость
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