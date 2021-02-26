Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Петрозаводска объяснили, как открытие моста изменит движение троллейбусов 2
Сегодня 14:35
Туристка переночевала в роскошном отеле и уехала с пробитой головой 1
26.02.2021 23:30
Вынесен приговор экс-замначальника подразделения МЧС Карелии, обвиненному во взятках 4
Сегодня 09:06
Пассажирский автобус "Петрозаводск-Петербург" попал в ДТП, есть погибший (ФОТО)
Сегодня 11:38
Эксперт рассказал, как аферисты звонят со знакомых вам номеров 2
26.02.2021 22:00
Россиян предупредили о новых правилах для машин во дворах 4
26.02.2021 21:05

Райцентр в Карелии остался без тепла из-за грузовика, повредившего теплотрассу

Новости. Происшествия
17:46, 27 Февраля 2021
фото: страница Виктора Россыпнова Вконтакте
Загрузка...

Поселок Лоухи в Карелии сегодня полностью остался без теплоснабжения из-за грузовика, повалившего опоры наземной теплотрассы.

Об этом написал министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на своей странице Вконтакте.

"Грузовой автомобиль, двигаясь с нарушением правил (с поднятой фишкой) повредил наземную теплотрассу в месте перехода через проезжую часть по ул. Советская 55. В результате произошло падение опор, повреждение трубопроводов и как следствие отключение всех потребителей поселка от теплоснабжения", - написал Россыпнов.

По его словам, в 15.10 теплоснабжение большей части потребителей было восстановлено. Однако без тепла остается жилой фонд на ул.Октябрьская - дома №№ 12,14,16,18, пер. Рабочий  - дома №№ 1,1а, 5, ул.Советская - дом №49.

Кроме того, отключено теплоснабжения поликлники и больницы на ул.Советская.

"Специалистами ГУП КарелКомунЭнерго ведутся работы по ремонту и восстановлению участка сети для того, чтобы к вечеру возобновить теплоснабжение. Температура наружного воздуха - 0 градусов", - добавил Россыпнов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-02-27 19:55:34
Казалось..при чем тут педриоты? .. )
Изя
2021-02-27 18:37:01
У "приставов и бурятов" только так и не иначе :)
кир
2021-02-27 18:27:24
Водителю какое наказание?
Вася
2021-02-27 18:20:34
Забрало запотело.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
20.02.2021, 16:27
Глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса
21.02.2021, 15:06
В Карелии учитель нанёс побои двум ученикам

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»