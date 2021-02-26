Райцентр в Карелии остался без тепла из-за грузовика, повредившего теплотрассу

Поселок Лоухи в Карелии сегодня полностью остался без теплоснабжения из-за грузовика, повалившего опоры наземной теплотрассы.

Об этом написал министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов на своей странице Вконтакте.

"Грузовой автомобиль, двигаясь с нарушением правил (с поднятой фишкой) повредил наземную теплотрассу в месте перехода через проезжую часть по ул. Советская 55. В результате произошло падение опор, повреждение трубопроводов и как следствие отключение всех потребителей поселка от теплоснабжения", - написал Россыпнов.

По его словам, в 15.10 теплоснабжение большей части потребителей было восстановлено. Однако без тепла остается жилой фонд на ул.Октябрьская - дома №№ 12,14,16,18, пер. Рабочий - дома №№ 1,1а, 5, ул.Советская - дом №49.

Кроме того, отключено теплоснабжения поликлники и больницы на ул.Советская.

"Специалистами ГУП КарелКомунЭнерго ведутся работы по ремонту и восстановлению участка сети для того, чтобы к вечеру возобновить теплоснабжение. Температура наружного воздуха - 0 градусов", - добавил Россыпнов.