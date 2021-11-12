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Райцентру Карелии выделят 3 млн рублей на ликвидацию аварии на водопроводе

Новости. Общество
16:56, 08 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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Кеми, где жители неделями сидят без воды из-за аварийной ситуации на водопроводе, выделят средства из резервного фонда правительства республики.

По сообщению Минстрой Карелии, завтра, 9 декабря, на заседании Комиссии по Чрезвычайным ситуациям будет рассмотрен вопрос о выделении бюджету Кемского района из резервного фонда правительства республики  средств, необходимых для восстановления нормативного функционирования водопроводной сети.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время администрацией совместно с водоканалом (МУП «Кэсна») составляются сметы на производство аварийно-восстановительных работ, ориентировочная стоимость которых составляет 3 млн рублей.

В министерстве напомнили, что в связи с многочисленными прорывами на центральном водопроводе в Кеми произошло снижение рабочего давления водопроводной сети, из-за этого без воды остаются верхние этажи многоквартирных домов.

По информации Кемской администрации для повышения давления водопроводной сети требуется устранение прорывов на улицах Шоссе 1 мая, Машинистов и Загородной.

Напомним, в конце ноября глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал о росте числа прорывов водопровода и призвал жителей запастись водой. На центральном водопроводе в Кеми были зафиксированы многочисленные прорывы. В городе был введен режим функционирования «Повышенная готовность».  В Кеми ждут улучшения погоды в декабре, чтобы начать ремонт труб.

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Комментарии

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zanoza
2021-12-08 19:31:10
Летом эти деньги не дано было выделить, обязательно нужно дождаться аварии! Нет в регионе хозяйственников, есть только трепачи в ВК.
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