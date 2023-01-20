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Раковский: Регулирование водоохранных зон в Карелии предлагается на условиях безопасности водоемов

Новости. Общество
09:10, 21 Января 2023
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Вице-спикер парламента Карелии Илья Раковский прокомментировал подготовленный депутатом Госдумы Валентиной Пивненко законопроект по сокращению водоохранной зоны.

Напомним, депутат Государственной Думы Валентина Пивненко добивается изменения в Водный кодекс РФ. Она касается уменьшения ширины прибрежных защитных полос с 200 до 50 метров. Органами власти в Карелии давно обсуждается необходимость отмены ряда ограничений и запретов хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и сокращения ширины прибрежной защитной полосы. Об этом сообщил вице-спикер парламента Карелии Илья Раковский.

«Естественно, это обсуждается только на условиях отсутствия экологических рисков и при гарантии сохранения безопасности для наших рек и озер. Никто даже не рассматривает эту инициативу просто, как возможность расширения строительства в прибрежной зоне, абсолютно нет», - отметил депутат.

По словам Ильи Раковского, действующие требования к размерам прибрежных защитных полос рек и озер продиктованы необходимостью сохранения обитающих в них водных биоресурсов. Однако то, что эффективно действует в средней полосе России, существенно может ограничить нашу жизнь в условиях Карелии, где несколько десятков тысяч рек и озер создают огромные охранные зоны. Известно, например, что и по этой причине в республике около 42% земель сельскохозяйственного назначения не вовлечены в оборот.

«Но есть и другие, вполне бытовые последствия для граждан. Ко мне на прием избирателей в Беломорском районе обратился пенсионер, который не может оформить в собственность участок под своим родовым домом, который находится в водоохранной зоне. С учетом расположения города Беломорска на островах, таких случаев – немало», - рассказал вице-спикер парламента Карелии.

Илья Раковский согласен с позицией Валентины Пивненко, которая планирует и дальше, несмотря на отклонение законопроекта профильным комитетом Госдумы, настаивать на принятии внесенной ею поправкой в Водный Кодекс РФ.

«Согласен с этим, и считаю, что для Карелии и тысяч граждан, давно имеющих дома, бани и огороды в пределах этих 200-метровых зон, необходимо ввести исключения, - сказал парламентарий. - Параллельно с этим, как депутат Законодательного собрания и как член Общественного Совета при Росрыболовстве планирую работу по конкретным водоемам, отнесенным к среде обитания особо ценных видов водных биоресурсов. Знаю, что Росрыболовство готово пойти на встречу властям Карелии и допустить уменьшение ширины прибрежной защитной полосы до 50 метров применительно к конкретным водоемам при условии положительного заключения подведомственной Росрыболовству научно-исследовательской организации. Эта работа не заменяет инициативу по изменению в Водный Кодекс, но также, надеюсь, поможет решить частные вопросы наших земляков в местах их традиционного проживания».

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