Ранее судимый житель Карелии снова попался на краже

Кондопожские полицейские вернули украденный телефон хозяйке.

Как рассказали в МВД Карелии, жительница Кондопоги вечером 16 мая отдыхала в кафе вместе с подругой. С собой у нее была сумочка, в которой находился мобильный телефон. О том, что мобильник пропал женщина узнала лишь после того, как вернулась домой и не обнаружила гаджет на привычном месте. Причиненный ущерб составил более 8000 рублей.

Сотрудники полиции ОМВД России по Кондопожскому району предположили, что кража могла быть совершена в кафе и выехали туда. В результате общения с персоналом заведения и просмотра записей камер видеонаблюдения версия оперативников подтвердилась. Полицейские установили, что в какой-то момент за столик к потерпевшей подсел мужчина. Он воспользовался тем, что подруги ушли танцевать, оставив без присмотра свои вещи, вытащил гаджет из сумочки и унес с собой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Оказалось, что 46-летний житель города бумажников уже привлекался к уголовной ответственности и всего несколько месяцев назад вернулся из мест лишения свободы. Теперь же он вновь стал фигурантом уголовного дела, которое возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного счастью 2 статьи 158 УК РФ.

Похищенный мобильный телефон у него изъят и возвращен владелице.